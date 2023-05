Wermelskirchen Pohlhausen feiert ein tolles Stadtteilfest

In diesem Zusammenhang habe man im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Kinderbewegungsabzeichen „Kibaz“ gemeinsam absolviert. Aber nicht zum letzten Mal. „Am Montag ist es wieder soweit. Durch meine Funktion im Kreissportbund ist dieser dann als Veranstalter auch noch mit dazu gekommen. Und ich denke, dass wir den Kindern schon ein schönes Angebot haben machen können“, sagt Braumann. Das Ziel sei natürlich in erster Linie, dass die Kinder vermehrt in Bewegung kommen, dass sie Spaß an der Bewegung, Spaß am Sport und Spaß am Spiel finden und behalten.