„Zeilensprung“ in Wermelskirchen : Poetry Slam in der Katt

Poetry Slam in der Katt

„Zeilensprung“ in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bald nehmen Poeten, Märchenerzähler, Meister und Meisterinnen des gesprochenen Wortes und Geschichtenschreiber wieder ihren Mut zusammen und steigen mit ihren Texten auf die Bühne der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen.

( In der Katt findet wieder ein Poetry Slam statt. Die nächste Ausgabe des beliebten „Zeilensprung“ beginnt um 19 Uhr am Sonntag, 25. Oktober – coronabedingt in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik anstatt im Katt Bistro.