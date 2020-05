Hallenbad in Wermelskirchen : Stadt plant die Öffnung des Quellenbades für Ende des Monats

Wermelskirchen Noch liegen nur grobe Rahmenbedingungen bei der Stadtverwaltung vor, aber Ministerium und Land kündigen an, zeitnah Details bekanntzugeben. Im Becken wird die Stadt darauf achten, dass nur eine begrenzte Zahl an Schwimmern zugelassen ist.

Im Kern gehe es da um ein tragfähiges Hygienekonzept. Das sieht vor allem eine Obergrenze bei der Besucherzahl vor, was sich nach Angaben von Voß über den Kassenautomaten regeln lasse – ähnlich wie in einem Parkhaus. „Wir müssen außerdem innerhalb des Bades die Wegeverbindungen regeln, damit es keinen Begegnungsverkehr der Besucher gibt“, sagt er.

In Zukunft werde es wohl viele Schilder, Richtungswegweiser und Klebestreifen geben. Klar ist, dass die Sammelumkleiden geschlossen bleiben müssen und bei den Umkleiden nur jede zweite Kabine besetzt werden darf. Die Duschen werden zugänglich bleiben, allerdings müsse es einen Weg rein und einen anderen wieder raus geben. „Und wir öffnen wahrscheinlich auch nur eine begrenzte Zahl an Duschen“, kündigt Voß an. Die Deutsche Bädergesellschaft habe entsprechende Richtlinien veröffentlicht, an die sich die Stadt halten werde.