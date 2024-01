Kriminalität in Wermelskirchen Pkw an der Oberen Waldstraße gestohlen

Am Donnerstagnachmittag, 25. Januar, ist die Polizei von einem Pkw-Besitzer zur Oberen Waldstraße gerufen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Anrufer hatte nach eigenen Angaben seinen grauen Pkw der Marke Audi im Zeitraum von 9.45 bis 13.15 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Straße abgestellt und verschlossen.