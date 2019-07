Frühwarnsystem wird noch juristisch geprüft : Pilotprojekt Bike Flashs auf Eis gelegt

Das Warnsystem „Bike-Flash“ überwacht den toten Winkel von Fahrzeugen durch Wärmesensorik bis zu einer Entfernung von 40 Metern. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wermelskirchen Das Frühwarnsystem, das Abbiege-Unfälle verhindern soll, ist juristisch nicht geprüft.

Auf eine Anlage für mehr Sicherheit von Radfahrern werden die Zweiradfahrer in Wermelskirchen noch warten müssen: auf sogenannte Bike-Flashs, mit denen Abbiegeunfälle an gefährlichen Kreuzungen verhindert werden sollen. „Die Behörden prüfen noch, ob die Anlage eine Lichtsignalanlage ist oder ob sie juristisch anders zu bewerten ist“, sagte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr.

Die WNKUWG hatte in ihrem Antrag die Installation eines solchen Frühwarnsystems angeregt. Anlass dafür waren auch die schlechten Noten, die der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Wermelskirchen in Sachen Fahrradfreundlichkeit erteilt hat. Radler, die bei Unfällen mit Pkw und Lkw keine Knautschzone haben, fühlen sich in der Stadt im Straßenverkehr nicht sicher.

Laut Statistik ereignen sich 40 Prozent aller Radunfälle beim Abbiegen. Nimmt der Radverkehr auch in Wermelskirchen zu, bestehe Handlungsbedarf, argumentiert die WNKUWG. Ein Element könnten Bike Flashs sein: Die Anlage warnt Lastwagen- und Autofahrer beim Abbiegen, dass ein Radfahrer rechts an ihnen vorbeifährt. Er wird von einer Wärmebildkamera erkannt. Ein Sensor setzt automatisch vier in unterschiedlichen Höhen befestigte LED-Lichtbögen in Betrieb. Ein Blinklicht weist das rechts abbiegende Fahrzeug auf den Radfahrer im toten Winkel hin. Gleichzeitig wird auf einem kleinen Monitor der Radfahrer vor dem Rechtsabbieger gewarnt.