Wermelskirchener unterwegs : Pilgerstammtisch auf dem Jakobsweg

Wermelskirchen Durch das Bergische Land auf dem Jakobsweg – Mitglieder des Pilgerstammtisches haben viel zu erzählen.

Der etwa 17 Kilometer lange Weg bis Altenberg führte die Gruppe entlang des Eifgenbaches und seinen ehemaligen vier Mühlen. An jeder legten die Frauen und Männer eine kleine Verschnaufpause ein, die sie auch zur Stärkung nutzten mit mitgebrachtem Speisen und Getränken „Zu unserem Glück waren auch nur sehr wenige Mountainbikefahrer unterwegs. Mit ihnen müssen wir Wanderer uns den oft schmalen Pfad teilen, was dann zu sehr unangenehmen und auch nicht ungefährlichen Situationen führen kann“, schreibt der Pilgerer. Kurz vor Altenberg, ungefähr da, wo der Eifgenbach in die Dhünn mündet, lagen auf dem Pfad in kurzen Abständen voneinander drei dicke Baumstämme schräg über dem Weg. Jetzt musste jeder für sich entscheiden, entweder unter ihnen her zu kriechen oder über sie hinweg zu klettern. Jedenfalls kamen alle nach viereinhalb Stunden in Altenberg an. Bevor die Gruppe dann auf getrennten Wegen nach Hause fuhr, gab’s noch ein Gruppenfoto.