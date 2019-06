Pilgern in Spanien : 34 Wermelskirchener auf dem Jakobsweg

Wermelskirchen Von St. Michael nach Spanien: Eine Reisegruppe machte sich auf, um den Jakobsweg entlang zu pilgern. Das erlebten sie dabei.

Wohlbehalten und erfüllt mit vielen schönen Erinnerungen und Erfahrungen sind 34 Reisefreunde von St. Michael vom Jakobsweg zurück. Von dem bergisch anmutenden französisch-spanischen Grenzgebiet bei Roncesvalles über Pamplona, Burgos, Leon, Astorga nach Santiago de Compostela führte der manchmal glatte, manchmal raue, manchmal auf- und manchmal absteigende Weg durch Wälder und Felder, über Wiesen und Äcker, durch Weinberge und Kirschbaum-Plantagen, berichtet Reinhard Bornefeld . „Unser historisch und theologisch absolut sachkundiger Begleiter Manuel führte uns auf dem Weg in die maurische Architektur ebenso ein wie in die spanische Romanik und die rheinisch beeinflusste Gotik Spaniens. Auch in heidnische galizische Hexenbeschwörungsriten weihte er uns ein.“

Zehn Tage lang wanderten die Wermelskirchener durch atemberaubend schöne Landschaften, meditierten unter blühenden Zypressen, sangen in uralten kleinen Kapellen und feierten die Pilgermesse in Santiago. „Wir legten jeden Tag eine Strecke zwischen acht und zehn Kilometern zu Fuß zurück und fuhren mit einem bequemen Bus zum nächsten Hotel“, so Bornefeld. Das klinge fast wie Pilgern light. „Aber obwohl wir die 780 Kilometer von Roncesvalles bis Santiago nicht ausschließlich zu Fuß gepilgert sind, haben wir doch den Geist der Pilgerfahrt und den Atem der wandernden Kirche gespürt. Und wir waren eine wunderbare Gemeinschaft, die sich am letzten Tag zum Abschied am „Ende der Welt“, am Kap Finisterre, dankbar unter dem hoch aufragenden Kreuz versammelte.