Bürgehäuser in Wermelskirchen Pianist Roland Vossebrecker greift für „Oxfam“ in die Tasten

Im Frühjahr 2023 absolviert Vossebrecker die inzwischen sechste Konzertreihe für ‚Oxfam‘ mit zahlreichen Konzerten unter anderem in Berlin, Kassel, Gütersloh, Essen, Bonn und Bergisch Gladbach. Vossebrecker wird dabei Spenden sammeln, die Hilfsprojekten der Organisation diekt zugute kommen werden. „Alle bei den Konzerten gesammelten Spenden gehen ohne Abzug an ‚Oxfam‘. Die Kosten des Konzertreihe trägt der Musiker selbst“, erläutert der inzwischen im Ruhestand befindliche ehemalige Leiter der Wermelskirchener Musikschule, Alfred Karnowka, der das Konzert federführend organisiert: „Die Spenden werden Menschen helfen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber am meisten darunter leiden.“