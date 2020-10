Ausbildung in Wermelskirchen : Pflegenachwuchs in Zeiten der Pandemie

Wermelskirchen/Bergisch Gladbach Die Bildungsstätte für Pflege Rhein-Berg, getragen vom Krankenhaus Wermelskirchen und vom Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, präsentiert 25 frisch examinierte Pflegekräfte.

Hurra, endlich geschafft! Ein Glas Sekt hatten sich die 25 Prüflinge nach dem bestandenen Examen am Ende einer dreijährigen Ausbildung an der Bildungsstätte für Pflege Rhein-Berg – Träger sind das Krankenhaus Wermelskirchen und das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach – redlich verdient. Die feierliche Diplomübergabe an die Absolventinnen und Absolventen des Kurses 2017 fand unter coronakonformen Bedingungen im kleinen Kreis unter freiem Himmel im Pfarrgarten der Evangelischen Gnadenkirche in Bergisch Gladbach statt.