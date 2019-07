Selbstzahler in Wermelskirchen verärgert : Zahlen Heimbewohner zu hohe Beiträge?

Wermelskirchen Das NRW-Gesundheitsministerium hat „Carpe Diem“ auf zu hohe Rechnungen hingewiesen. Darin ist von Hinweisen „auf eine finanzielle Übervorteilung der Bewohnerschaft und eine Irreführung als Verbraucher“ die Rede.

Der Pflegeheimbetreiber „Carpe Diem“ mit Hauptsitz in Wermelskirchen steht in der Kritik. Das Gesundheitsministerium hat ihn auf zu hohe Rechnungen für einen Teil der Bewohner hingewiesen: Bei Abrechnungen würden die Selbstzahler im Vergleich zu denjenigen Bewohnern, die vom Sozialamt unterstützt werden, deutlich mehr für Investitionen und Ausstattung zur Kasse gebeten. Der Betrag sei darüber hinaus höher, als derjenige, den der Landschaftsverband festgesetzt hatte. Bei weiteren Einrichtungen des Betreibers sei eine ähnliche Abrechnungspraxis festgestellt worden. Auch in Wermelskirchen sorgt das unter Angehörigen für Unmut und Ärger.

Ein Angehöriger, der ein Familienmitglied im Heim an der Adolf-Flöring-Straße betreuen lässt, spricht gegenüber dieser Redaktion von undurchsichtigen Rechnungen des „Seniorenparks“. Monatlich werde dem selbst zahlenden Familienmitglied etwa 780 Euro als Beitrag für Investitionen und Ausstattung berechnet. Der Wermelskirchener, der seinen Namen nicht nennen möchte, hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, weil ihm das Heim die Beiträge nicht aufschlüsseln wollte. „Andere Heime haben eine klare Auflistung der Kosten, hier wird abgebucht, ohne dass wir erfahren wofür“, berichtet er. Die hohen Beiträge für Investitionen und Ausstattung spiegelten sich aber nicht in dem Heim an der Adolf-Flörung-Straße wider. „Die Betten sind alt, die Möbel klapperig“, sagt der Angehörige.

Ihm liege außerdem der Bescheid des LVR vor, wonach der Zeitraum für die zu anerkennenden Beiträge für Investitionskosten erst ab 1. Januar dieses Jahres bis 31. Dezember 2020 gelten. Die Bewohner selbst seien im Übrigen kaum in der Lage, sich gegen zu hohe Abbuchungen zu wehren. Viele hätten einen Betreuer, der für sie die Dinge regelt, sagt der Angehörige. Der Pflegeheimbeirat war am Montag nicht zu erreichen. Das Ministerium ist nach eigenen Angaben durch die Beschwerde eines Bewohners auf dieses Vorgehen des Heimbetreibers aufmerksam geworden. Bei einer weitergehenden Recherche habe man festgestellt, dass dies von „Carpe Diem“ in zwölf Einrichtungen – zumindest teilweise bereits seit mehreren Jahren – so praktiziert wird. Die Differenz zwischen den genehmigten Beträgen und den tatsächlich abgerechneten Beträgen sei jeweils unterschiedlich hoch. Das Ministerium führt ein Beispiel an: Der zuständige Landschaftsverband Rheinland hat für eine Einrichtung des Trägers genehmigt, dass für einen Tag im Einzelzimmer in einer Einrichtung beispielsweise 18,93 Euro/Tag abgerechnet werden dürfen. Die 18,93 Euro werden auch gegenüber der zuständigen kreisfreien Stadt abgerechnet. Den Selbstzahlern wurden aber für das gleiche Zimmer 24,10 Euro berechnet. Bei 30,42 Tagen (durch diesen Wert sind alle Monate gleich teuer) sind das 157,27 Euro, die jeden Monat zu viel abgerechnet werden. Bei 80 Plätzen und im Durchschnitt 50 Prozent Pflegewohngeldempfängern in den Einrichtungen seien es 6290 Euro jeden Monat, die die Einrichtung zusätzlich einnimmt.