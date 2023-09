Gemeindeleben in Wermelskirchen Pfarrfest in Grundewald mit Spätsommer-Feeling

Los ging es schon am Samstagnachmittag mit einem bunten Programm für die ältere Generation. „Das gehört dazu, wir haben auch für einen Fahrdienst gesorgt, für alle Gäste, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind“, sagte Peter Spieß. Besonders gut angekommen sei die Gesangseinlage zum Mitmachen, die von Eva Jendrischewski, ihrer Tochter Sarah und Michael Hackstein. „Da wurde begeistert nicht nur beim ‚Bergischen Heimatlied‘ sondern auch bei bekannten Popsongs wie ‚Über den Wolken‘ von Reinhard Mey oder der deutschen Version des Beatles-Klassikers ‚I Want To Hold Your Hand‘ mit dem Titel ‚Komm, gib mir deine Hand‘ - mitgesungen“, sagte Peter Spieß. Den Abschluss des ersten Tages markierte dann eine Heilige Messe in der Pfarrkirche.