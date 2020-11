Festgottesdienst in der Stadtkirche : Pfarrer Jetter ins Amt eingeführt

Amtseinführung in der Stadtkirche: Pfarrer Manfred Jetter und Superintendentin Antje Menn. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Während der Predigt klang ein Beatles-Song aus den Lautsprechern: „All you need is love“. Auf ungewöhnliche, aber fröhliche Weise wurde Pfarrer Manfred Jetter in sein Amt als Pfarrer der Evenagelischen Kirchengemeinde eingeführt.

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski