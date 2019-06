Pfarrer aus Wermelskirchen erklärt : Fronleichnam hat nichts mit „Leiche“ zu tun

Wermelskirchen Viele freuen sich über den Feiertag – um die Bedeutung von Fronleichnam wissen jedoch nur wenige. Pfarrer Michael Knab klärt auf. Und: Wir geben einen Überblick über Messen und Prozessionen in der Region.

Das klingt abstrakt, Pfarrer Knab kann die Bedeutung aber in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen: „Fronleichnam ist immer an einem Donnerstag. Das ist deshalb so, weil das Fest den Gründonnerstag in der Karwoche vor Ostern aufgreift.“ Während an Gründonnerstag an das letzte Abendmahl vor der Kreuzigung Jesu erinnert werde, gehe es an Fronleichnam darum, den frohen Aspekt herauszustellen: „Gefeiert wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie. Wenn man so will, ist Fronleichnam also das Fest der heiligen Kommunion“, sagt der Wermelskirchener.