Gottes Bodenpersonal : Pfarrer Demski spricht über die Wurzeln des Antisemitismus

Wermelskirchen Pfarrer Harmut Demski, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Lennep, sprach beim Seniorenkreis der Evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindezentrum am Markt.

Wenige Tage vor dem rechtsextremen Angriff auf eine Synagoge in Halle am 9. Oktober war Pfarrer Harmut Demsk i, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Lennep, in Wuppertal zu Besuch. In der Bergischen Synagoge feierte er mit der jüdischen Kultusgemeinde das Neujahrsfest. Beim Seniorenkreis, der einmal im Monat im Evangelischen Gemeindezentrum am Markt stattfindet, hat er am Mittwoch unter anderem von diesem Besuch berichtet.

Der Anschlag nur wenige Tage später habe ihn schwer geschockt, sagte er. Gemeinsam mit André Carouge, Pastor der Friedenskirchengemeinde und Monsignore Thomas Kaster für das Katholische Stadtdekanat in Remscheid richtete er der Wuppertaler Gemeinde seine Solidarität aus. Der Pfarrer nahm das traurige Ereignis zum Anlass, im Seniorenkreis den jüdischen Festkalender zu thematisieren: Vom Purimfest im März, das an das Brauchtum des Karnevals erinnert, über das Passahfest und den Feiertag Schawuot, der eine ähnliche Botschaft wie das christliche Pfingstfest hat. Der antisemitische Anschlag in Halle wurde an Jom Kippur, dem friedvollen Tag der Versöhnung und wohl wichtigsten Feiertag der Juden, verübt. „Woher kommt eigentlich die Feindschaften gegen die Juden?“, fragte Demski in die Runde, und sprach in seiner Präsentation über die vier Wurzeln des Antisemitismus. Der christlichen Antisemitismus habe den Juden den Mord an Christus zum Vorwurf gemacht. „Juristisch gesehen ist der aber bis heute nicht geklärt“, sagte Demski. Juden seien schon im Mittelalter ausgegrenzt worden, die Mitgliedschaft zu Handwerkszünften etwa wurde ihnen verwehrt, so dass viele einen Freiberuf in den Wissenschaften und Künsten ausübten. „Das führte dazu, dass die Juden verarmten, weil sie am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben durften.“ Im 19. Jahrhundert habe eine Umdeutung des Darwinismus’ zur Entstehung der Rassenlehre beigetragen. Demski zeigte Illustrationen aus der Zeit des Nationalsozialismus’, die anhand der Schädelform vermeintliche Unterschiede zwischen den Völkern festmachen sollten. Er ging auch auf den islamistischen Antisemitismus ein, der insbesondere mit der Gründung des Staates Israel zugenommen habe und durch die Einwanderung von arabischen Menschen in Europa inzwischen auch hierzulande zu spüren sei. Demski schloss seinen Vortrag mit einem eindringlichen Appell: „Verweigern Sie sich bitte gegen jedes Maß von Fremdenhass.“ Der beginne bereits in der Sprache. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde für ein Seniorenheim in Haifa gesammelt.