Singprojekt in Wermelskirchen Kinder für Singspiel in Kleine Linde gesucht

„Wir freuen uns, Kinder in unserem Haus zum Singen einzuladen und somit die Singkultur und die Musikalität der Kleinen zu fördern“, sagt die Sängerin und Gesangspädagogin. Die Jungen und Mädchen ab der zweiten Klasse sollen dabei auch die Chance bekommen, an ihren eigenen Stimmen zu arbeiten. So sind kleine, kindgerechte Soloparts geplant – gesprochen und gesungen. Spaß an der Musik ist genauso gefragt wie Lust am Schauspiel. Jedes Kind bekommt dafür ein Text- und Liedheft. „Beim Auswendiglernen wäre die Unterstützung der Eltern zu Hause wünschenswert“, sagt Petra Weber. Beim Projekt selbst bekommt die Sängerin Unterstützung von Grundschullehrerin Sylvia Musaeus. Jasmin Riemann hat sich bereit erklärt, kreative Kostüme für die Kinder zu nähen. Am dritten Advent will Weber das Singspiel mit den Kindern dann auf die Bühne im Vereinshaus in Kleine Linde bringen.