Buchautorin aus Wermelskirchen : Aus der Not eine Tugend gemacht

Wermelskirchen Petra Motte wurde durch die Corona-Pandemie in ihrer Arbeit ausgebremst. Weil die Beraterin keine Präsenzseminare mehr abhalten konnte, hat sie sich auf den Online-Bereich verlegt – und jetzt ein Buch dazu geschrieben.

„Online ist für mich die Begrenzung der Empathie – außerdem musste ich mich erst einmal mit der Technik auseinandersetzen“, sagt Petra Motte. Sie habe sich, wie sie lachend sagt, gefühlt wie ein „Skiprofi, der sich plötzlich auf dem Tennisplatz wiederfindet“. Um zu steuern, wie sie in der Online-Situation rüberkomme, habe sie Schauspielunterricht genommen. „Ich hatte anfangs richtige Selbstzweifel, ob ich das könnte“, sagt sie. Ein Kollege habe sie dann aber mental ein wenig zurechtgerückt, wie sie sagt. „Er meinte, das ich nach wie vor Skiprofi sei, der jetzt aber ein neues Paar Skier bekommen hat – um einmal in diesem Bild zu bleiben“, sagt sie.

Buch Online moderieren & virtuell gestalten von Petra Motte, Springer Nature, 284 Seiten, 22,99 Euro, ISBN 978-3-658-33424-6 Autorin Petra Motte ist seit vielen Jahren als Trainerin, Beraterin, Coach und Mediatorin für internationale Unternehmen tätig. Nach zehn Jahren Tätigkeit als interkulturelle Trainerin in Südostasien ist sie seit 2003 wieder in Deutschland tätig. Ihr Buch erscheint parallel zur Frankfurter Buchmesse.

Es sei ein Umdenken gewesen, zu dem auch gehört habe, zu akzeptieren, dass niemand von ihr erwartet habe, von Anfang an perfekt zu sein. „Ich habe das angenommen – und mich dann gefragt: was hindert mich daran, auch virtuell die Bude zu rocken?“ Doch bevor es soweit gewesen sei, habe sie einen weiteren Lernprozess durchlaufen müssen – der dann auch letztlich mit in ihr Buch eingeflossen sei. „Online Coachings zu machen, das ist etwas ganz anderes. Ich habe viele Trainings gemacht, habe verschiedene Software-Programme ausprobiert“, sagt Petra Motte. Irgendwann habe sie dann festgestellt, dass die Menschen gar nicht mehr Technik brauchten, sondern sich auch im Digitalen analog abgeholt fühlen wollten. „Da ich auch internationale Kunden habe, war eine weitere Herausforderung, mit deren unterschiedlichen Kulturen auch in der Online-Situation klarzukommen.“ Interkulturelle Missverständnisse, digital verstärkt, sozusagen.