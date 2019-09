Fachausschuss über „Personalaufstockung im Ordnungsamt“ diskutieren : Bleek: Petition ist nur eine Bürgeranregung

Wermelskirchen Die Partei „Zukunft Wermelskirchen“ setzt ihre Aktion Unterschriftenlisten zu Themen „Polizeiwache“ und „Ordnungsdienst“ fort. Politisch behandelt wird aber nur Punkt zwei. Für Punkt eins ist der Landrat zuständig.

Die Partei „Zukunft Wermelskirchen“ unternimmt einen erneuten Anlauf, um mehr Polizeipräsenz in Form einer eigener Wache durchzusetzen und erinnert an die Unterschriftenliste zur Petition, die 2018 gestartet wurde. Gleichzeitig fordert sie nochmals die Einstellung von zwei weiteren Mitarbeitern für den Kommunalen Ordnungsdienst. Dazu hatte die Partei die zweite Petition unter dem Titel „Friedliche Innenstadt Wermelskirchen“ gestartet.

In einer Mail an den Vorsitzenden Andreas Müßener macht auch Bürgermeister Rainer Bleek nochmals deutlich: „Adressat für jedwede Petition zur Organisation und Ausstattung der Polizei in Wermelskirchen ist der Landrat.“ Er erinnert an den gemeinsamen Termin mit Landrat Stephan Santelmann, Andreas Weilermann, Leiter der Polizeiwache in Burscheid, und ihm vor dem künftigen Polizeibüro. Wie berichtet, wird die Polizeibezirksdienstelle im Oktober aus ihrem eher versteckt liegenden Büro im Rathaus in die besser erreichbaren Räume des ehemaligen Stadtcafés umziehen. Bei der Übergabe der Unterschriftenliste hatte Weilermann zu diesem Anlass deutlich gemacht, dass die neuen Räume keine durchgehend besetzte Wache sein werden. Die Kernaufgabe der Bezirksbeamten sei es vielmehr, draußen vor Ort zu sein.