A1-Brücke an Anschlussstelle Wermelskirchen Anwohner demonstrieren ihren Baustellen-Frust

Seit einigen Tagen bestimmt wieder ein Thema die Gespräche in Hünger, Pohlhausen oder Höhrath: die zweite Bauphase an der Gewölbebrücke über die Autobahn A1 an der Anschlussstelle Wermelskirchen. „Anfangs war es noch ruhig, überraschend ruhig“, blickt Rebecca Schuster auf die ersten Tage nach der am 3. August eingerichteten Teilsperrung der L 157 zurück. „Alle schienen die Hoffnung zu haben, dass es dieses Mal besser wird“ – das galt auch für die Mutter aus Oberwinkelhausen.