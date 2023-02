Ehrenamt in Wermelskirchen 50 Jahre im Einsatz für die Erste Hilfe

Der 78-Jährige, der sich kontinuierlich weiterbildet, ist immer noch als Ausbilder unterwegs – aktuell vor allem in Wermelskirchen, Burscheid, Leichlingen, Odenthal, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth“, sagt Hasse. Weitere Fortbildungen, die ihm weitere Lehrbefähigungen gegeben haben, sind etwa die Kurse für lebensrettende Sofortmaßnahmen, die Führerscheinanwärter machen müssen. 1975 wird er Rettungssanitäter, die Fortbildung hat er bei den Maltesern in Leverkusen gemacht. „Das war aufwändig, weil hier mehrere Praktika im Krankenhaus gemacht werden mussten“, sagt Hasse. 1991 hat er noch die Lehrbefähigung für die Kindernothilfe gemacht. „Das müssen die Mitarbeitenden in Kitas oder in Hebammenschulen machen“, sagt Hasse.