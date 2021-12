Persönlicher Jahresrückblick : Wir stehen alle mittendrin

Meinung Wermelskirchen Niemand wird das Jahr 2021 einfach abstreifen können. Zu viel ist in Wermelskirchen passiert. Die Corona-Pandemie und der Starkregen bestimmten unser aller Leben. Wie diese Redaktion das Jahr erlebt hat.

Der Start nach der Mittagspause glich einem normalen Redaktionsalltag. Die Geschichten für den 15. Juli drehten sich um den Jugendfreizeitpark, der durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert werden sollte; um den Mangel an Schwimmkursen für Kinder; Versicherungen für den Corona-Urlaub und den Abschied von Hannelore Schulte, die nach 26 Jahren im Schuldienst sich nun auf ihren Ruhestand freute. Dauerregen war vom Wetterdienst angekündigt, draußen schüttete es. Die Ankündigung stimmte schon mal. Aber Dauerregen im Bergischen ist nichts Ungewöhnliches. Der Regenschirm gehört hier eben zur Standardausstattung. Ab und an durchbrach ein Martinshorn das Plätschern der Regentropfen auf der Fensterbank. Der Sicherheitsanruf bei der Feuerwehr ergab: Einsatz an der Eipringhauser Mühle. Dort stand die Fahrbahn unter Wasser, weil der Gully mal wieder verstopft war. Also ein normaler Arbeitseinsatz. Dennoch wurden Erinnerungen an einen Einsatz vor Jahren wach, als dort eine Person aus ihrem Fahrzeug gerettet werden musste. So schlimm schien es dieses Mal nicht zu sein.

Der Kontrollanruf nach etwa einer Stunde brachte Klärung: Immer mehr Einsatzkräfte waren zur Eipringhauser Mühle ausgerückt, die Landstraße 409 inzwischen gesperrt. Also auch Einsatz für die Redaktion. Das Tiefdruckgebiet „Bernd“ hatte also auch das Bergische anscheinend mit Wucht erreicht. In den folgenden Telefonaten mit dem Feuerwehrchef Holger Stubenrauch wurde dann deutlich: Alarmstimmung. Die Feuerwehr wurde in allen Ortsteilen gebraucht. Während das THW zur Unterstützung an die L 409 gerufen wurde, war Not am Mann im Freibad. Dort durchbrach am späten Nachmittag die Linnefe einen Deich und überflutete das Freibad.

Die Kontrollfahrt am frühen Abend zeigte dann das Ausmaß: Sturzbäche aus den Wäldern suchten ihren Weg auf die Straßen und rissen alles mit. Sinkkästen verstopften und verwandelten manche Straßen in keine Seen. Im Freibad standen die Helfer vor einem riesigen See, teilweise bis zu 50 Zentimeter tief, bei einer reißenden Strömung. Der Kampf war verloren. Jetzt hieß es abwarten. 160 Einsätze registrierte die Feuerwehr, die Löschzüge waren bis zu 18 Stunden im Einsatz und pumpten im Dauereinsatz Keller frei. In Markusmühle riss der Eifgenbach eine Hauswand weg, im Pilghausen drohte die Kläranlage zu überfluten. Der Wupperverband meldete 120 bis 160 Liter Niederschlag am 14. Juli.

Dieses Jahrhundert-Ereignis bleibt in Erinnerung. Besonders die Hilfsbereitschaft in Dabringhausen. Und der Bürger für andere schwer Betroffene. Denn Wermelskirchen kam mit einem blauen Auge davon. Keine Toten, keine Verletzten. Zwar ein relativ hoher Sachschaden, der sich aber bewerkstelligen lässt. Allein schon in Unterburg, Hückeswagen oder Dahlhausen waren die Schäden um ein Vielfaches höher. Und dann das Ahrtal. Die Bilder haben sich eingebrannt: Wie ein Ping-Pong-Ball wurden Fahrzeuge durch die Flut gegen Hauswände geschleudert, schwere Brücken wie auch Häuser weggerissen.

Leicht vergessen wird in diesen Tagen angesichts der ständigen neuen Nachrichten von Politikern und Sachverständigen, wie Anfang 2021 die Corona-Lage war. Bei einer Inzidenz von 140 gab es eine Ausgangssperre – heute lachen wir darüber. Da war der Kampf um die Zero-Residual-Spritze von Dr. Hans-Christian Meyer, der sieben Spritzen aus einer Dose holte statt sechs. Impfstoff war da noch knapp. Das Land lehnte den Einsatz ab, konnte aber keine neuen Impfstoff liefern. Meyer spritzte zum Glück weiter, so lange er diese Spritzen bekam. Später dann gab es grünes Licht vom Ministerpräsidenten. Die Bürokratie lässt wieder mal grüßen.

Es kam der große Lockdown. Die Stadt war leer wie lange nicht mehr. Erst zum Sommer hin kam Leben in die Stadt. Die Stimmung wurde besser, Veranstaltungen sorgten für Abwechslung, Handel und Gastronomie freuten sich über Kunden. Dann aber im Herbst der Rückschlag: Die vierte Welle, vor der Fachleute früh gewarnt hatten, aber es wurden keine weitsichtigen Entscheidungen getroffen. Warum, ist klar: Die Politiker standen vor der entscheidenden Wahl.

Wir Bürger stehen jetzt wieder mit beiden Beinen mittendrin. Müssen ertragen, was da mal wieder von der Obrigkeit viel zu spät entschieden wird. Das Ergebnis haben wir nun: 2G-plus soll uns vor Omikron schützen. Der Handel stöhnt, Fitnesscenter befürchten große Einbußen, ebenso die Gastronomie. Denn ehrlich: Immer schneller erfolgt der Griff zum Handy oder Tablet. Mal schauen, was der Online-Handel so bietet. Das ist eine schlimme Entwicklung, die die Infrastruktur dieser Kleinstadt zerstören kann. Das sollte jeder bedenken, der „kaufen jetzt“ drückt.

Dass Wermelskirchen dennoch kämpft, erleben wir jeden Tag. Es sind die vielen Ehrenamtlichen, die sich mittendrin und standhaft-wacker gegen die Corona-Unbilden stemmen, um die Gesellschaft, das Miteinander am Leben zu erhalten. Viele Veranstaltungen sind schon geplant. Das macht Hoffnung für 2022!