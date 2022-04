Gastronomie in Wermelskirchen : Pepe Nero-Bistro beim TC Grün-Weiß

Gastronomie in Wermelskirchen

Wermelskirchen Carmen Prete startet nach der Schließung ihrer Pizzeria „Pepe Nero“ neu durch und übernimmt die Clubgastronomie beim TC Grün-Weiß 08. Am morgigen Freitag wird die offizielle Eröffnung des kleinen Café-Bistros am Vogelsang gefeiert.

Lange hatten Michael Schöpp und sein Vorstandsteam des Tennisvereins TC Grün-Weiß nach einem neuen Gastronomen für ihr Clubhaus gesucht. Eineinhalb Jahre mussten die Sportler den Laden alleine schmeißen und stießen dabei recht schnell an ihre Grenzen, verrät der Vorsitzende. „Nach 17 Jahren hat uns unser letzter Pächter aufgrund der Corona-Pandemie gekündigt. Wir haben uns in der Zeit selber bewirtet, aber da wir es nicht gewohnt sind, war es sehr schwierig, sich da gut zu organisieren“, erzählt Schöpp.

„Wir waren uns einig, dass wir wieder einen Pächter haben wollen.“ Eineinhalb Jahre musste sie suchen und fanden nun ganz überraschend Carmen Prete, die seit über 30 Jahren Erfahrungen als selbstständige Gastronomin mitbringt. 1989 übernahmen sie und ihr Mann Luigi das Ristorante „Bella Italia“ der Eltern am Schwanen, 2011 eröffneten sie die Pizzeria und Trattoria „Pepe Nero“ an der Kölner Straße, die sie im Herbst 2021 wegen Pandemie und fehlender Arbeitskräften schlossen. „Der Stress wurde uns alleine einfach zu groß, mein Mann und ich standen ständig unter Strom“, verrät Prete, die daraufhin die Selbstständigkeit beendete und fortan als Angestellte in einem Café weiterarbeitete.