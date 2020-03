Corona-Krise : Routinen schaffen und aktiv bleiben

Kleine Wasserflaschen eignen sich beispielsweise für ein einfaches Krafttraining für den Oberkörper. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Patrick Geiß ist Fitnessfachwirt. Der 36-jährige Wermelskirchener hat Tipps parat, wie man auch bei Kontaktsperre oder gar häuslicher Quarantäne fit bleibt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Bewegung ist wichtig und tut gut. Was wie eine Binsenweisheit klingt, bekommt in Zeiten der Corona-Krise eine ganz neue Bedeutung – etwa dann, wenn man sich in häusliche Quarantäne zu begeben hat, weil man in Kontakt mit Menschen war, die mit Covid-19 infiziert sind. Dann ist man für 14 Tage daheim mehr oder weniger eingesperrt und kann den sportlichen Gewohnheiten nicht mehr nachgehen. Aber auch die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, etwa die Kontaktsperre oder die Schließung aller Fitnessstudios oder Sporthallen, sorgen dafür, dass man phantasievoller werden muss, wenn es um die Fitness geht.

Patrick Geiß ist Fitnessfachwirt und Inhaber eines EMS-Fachfitnessstudios in Wermelskirchen. Der 36-Jährige hat einige Tipps und Ratschläge, wie man trotz Quarantäne und Kontaktsperre in Form bleiben kann. 10.000 Schritte pro Tag – diese Richtlinie ist zwar nicht von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen worden, sei aber dennoch ein guter Anhaltspunkt, sagt Geiß. „Der Hersteller einer Fitnessuhr hat das mal als Werbung in die Welt gesetzt. Die WHO empfiehlt allerdings eher zwischen 150 und 300 Minuten Bewegung pro Woche.“ Das gute Wetter und beim einen oder anderen auch mehr freie Zeit sollten das durchaus möglich machen. „10.000 Schritte entsprechen übrigens, je nach Schrittlänge, etwa sechs bis acht Kilometer. Und wenn man die am Tag geht, verliert man auch um die 300 Kalorien – ein schöner Nebeneffekt“, sagt Geiß.

Info Kinder sollten zum Sportlehrer werden Rollenverteilung Wer Kinder hat, kann mit den Kleinen problemlos die Rollen wechseln. „Machen Sie Ihre Kinder zum Sportlehrer“, rät Fitnessexperte Patrick Geiß. Die Kinder wüssten aus dem Sportunterricht in der Schule viele Übungen und Spiele. „Wenn man mal eine Trainingseinheit mit den Kindern gemacht hat, dann ist man am Ende bestimmt ziemlich platt“, sagt der 36-Jährige. Ideen Auch alte Spiele, die vielleicht schon länger in Vergessenheit geraten sind, können wieder ausgepackt werden. „Spiele wie Twister oder Gummihüpfen machen Spaß und halten fit“, sagt Patrick Geiß.

Wer raus darf, sollte in den Wald gehen, dort könne man sich austoben – und gefährde niemanden, da dort auf großer Fläche meist wenige Menschen unterwegs seien. Anders sieht es bei der häuslichen Quarantäne aus. „Mein Tipp lautet hier: Wer Equipment hat, soll das nutzen und Übungen mit Bändern oder Hanteln machen. Auf YouTube gibt es zahllose Videos mit Anleitungen“, sagt der Fitnessexperte. Man solle allerdings die Übungen in Zahl und Umfang immer an den eigenen Fitnessgrad anpassen und sich nicht übernehmen. „Wer kein Equipment hat, muss zwangsläufig etwas kreativer werden. So kann man etwa Alltagsgegenstände umfunktionieren“, sagt Geiß. Er habe etwa Videos von Menschen gesehen, die in ihrer Garage mit Autoreifen Gewichtheben machten. Eine Kollegin habe sich links und rechts an einem Besenstil Sixpacks mit Wasser befestigt und den Besen dann über die Schulter gelegt. „Da ist der Phantasie keine Grenze gesetzt. So kann man Treppen bewusst und oft rauf und runter laufen, Wasserflaschen als Hanteln nutzen oder den Tisch als Unterstützung für Liegestützen heranziehen“, sagt Geiß. Wichtig sei auch, sich Routinen im oft recht beschäftigungslosen Alltag zu schaffen. „Man kann sich Triggerpunkte setzen. Meine Frau und ich haben uns etwa vorgenommen, jedes Mal, wenn im Radio oder Fernsehen das Wort Corona zu hören ist, eine Kniebeuge zu machen“, sagt der 36-Jährige. Außerdem könne man etwa schon beim morgendlichen Zähneputzen Balanceübungen machen oder beim Kochen Kniebeugen. Ansonsten empfiehlt der Fitnessexperte vor allem eines: „Man sollte jetzt auf keinen Fall den Kopf hängenlassen, sondern im Gegenteil aktiv bleiben. Wenn man ein wenig kreativ ist, kann man die Zeit von Quarantäne und Kontaktsperre gut überbrücken.“