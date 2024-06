Patientin mit Chronischem Fatigue Syndrom Als die Erschöpfung ihre Jugend stahl

Der Blick Richtung Zukunft sei mit ME/CFS allerdings so eine Sache, räumt Pia ein. „Ob ich jemals gesund werde, weiß ich nicht“, sagt sie und ergänzt: „Mal sehen, wo das Leben mich hinführt“. Sie hat im ersten Jahr ihrer Krankheit noch die mittlere Reife geschafft – das Abitur geriet für die Einser-Schülerin dann aber in unerreichbar Ferne. Inzwischen hat sie ein Fernstudium der Ernährungswissenschaften aufgenommen. Sie würde gerne irgendwann mit ihrem Freund zusammenziehen. Pia lächelt wenn sie an die Zukunft denkt, und dann sagt sie: „Die Leute fragen mich manchmal: Wie kannst du so glücklich sein?“