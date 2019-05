Bürgerzentrum bleibt bis Sommerferien geschlossen : Beigeordneter Marner: „Parkett kann drin bleiben“

In den Parkettboden des Bürgerzentrum wurden Löcher gebohrt, um Warmluft in den durchnässten Unterbau pusten zu können. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Der Parkettboden in den Sälen des Bürgerzentrums kann nach Einschätzung des Gutachters erhalten und neu aufgearbeitet werden, teilte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, den Politikern in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag mit: „Die gute Nachricht ist: Das Parkett kann drin bleiben.“ Ein kompletter Austausch des Bodenbelags hätte über 100.000 Euro gekostet – auch wenn eine Versicherung diese Kosten übernommen hätte – und wäre zeitaufwendiger gewesen.

Der Schlauchplatzer hatte Anfang April das Bürgerzentrum unter Wasser gesetzt, den Boden so aufgeweicht, dass sich die Kanten der Hölzer aufwölbten. Auch Foyer und Keller standen unter Wasser. Inzwischen sei die Nässe aus dem Bürgerzentrum komplett raus, ohne dass sich ein Schimmel gebildet habe, versicherte Marner.