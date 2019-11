Haus Eifgen : Savoir-vivre mit Pariser Flair und Chansons im Haus Eifgen

Wermelskirchen Das Haus Eifgen ist doch immer wieder für eine musikalische Überraschung gut. So erklangen dort am Donnerstagabend ganz ungewöhnliche Klänge. Das Trio Pariser Flair war mit seinem Programm „Blessur d‘amour“ zu Gast und verwandelten die Genossenschaft in den wohl östlichsten Außenposten von La Grande Nation.

Auch die Stücke, die Pariser Flair im Gepäck hatten, wussten zu begeistern. Man brauchte sie gar nicht zu kennen, um sich in sie zu verlieben. Was natürlich durch die leicht rauchige und hocherotische Stimme von Madame Giroux ebenso bedingt wurde, wie durch die mal sanfte, mal energische Begleitung an den Instrumenten. Wobei das Akkordeon fast noch hinreißender, weil irgendwie französischer, klang als das Klavier, etwa beim modernen „J‘ t‘emmène au vent“ von Louise Attaque. Wobei auch das große Tasteninstrument seinen ganz eigenen Reiz entwickelte, etwa bei „Avec le temps“ von Léo Ferré, dem tieftraurigen „Je Suis Malade“ von Lara Fabian oder dem herrlichen „Je vais t‘aimer“ von Louane. Letztlich spielten die Namen der Stücke keine Rolle. Aber wenn man dann doch ein Stück benennen wollte, um das in passende Worte zu fassen, was präsentiert wurde, so fiele einem jenes des belgischen Hip-Hop-Künstlers Stromae ein, das von Pariser Flair in der ganz ureigenen Art und Weise interpretiert wurde: „Formidable“.