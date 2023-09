Kultur im Haus Eifgen in Wermelskirchen „PAEM“ sorgen für ein großes und fröhliches Wiedersehen

Irgendwann erinnert Aenne Schulte an jene, die nicht mehr mitfeiern. „Viele sind gegangen“, erinnert sie. Und dann widmet sie das nächste Lied ihrem Papa Achim. Diese Momente hätten ein bisschen mehr Stille verdient – aber an der Bar wird weiter gefeiert. Niemand scheint sich daran zu stören und keiner lässt sich davon abhalten, bewegt und in Erinnerungen an Achim Schulte einzustimmen: „Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort.“