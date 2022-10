Kultur in Wermelskirchen : PAEM sorgt im Haus Eifgen für Stimmung zum Mitsingen

Wermelskirchen Die Gruppe PAEM um die Frontfrau Änne Schulte sorgt im Haus Eifgen in Wermelskirchen für einen launigen Abend vor einem großen Publikum.

Es ist richtig voll geworden. Rund 200 Besucher. An der Bar wird geplaudert, das große Wiedersehen lautstark gefeiert. Die Besucher liegen sich in den Armen, gelegentlich widmen sie sich der Bühne – vor allem aber genießen sie den Abend in guter Gesellschaft, mit Live-Musik. Es sei eine Art Klassentreffen, sagt Michael Dierks von der Kulturinitiative, als er die Künstler des Abends ankündigt: PAEM.

Aber wer genau hinsieht, entdeckt vor der Bühne auch jene Besucher, die zum Konzert gekommen sind – zum Tanzen, Mitsingen und Zuhören. Sie wiegen sich in jeder Melodie, die PAEM auf den Weg schicken. Sie feuern die Musiker an und feiern die Stücke, bei denen sie zum Mitmachen eingeladen sind. „I’m Yours“. „Sunny“. „Champs-Élysées“. Vor der Bühne entsteht ein Sog, der die Menschen in die Melodien hineinzieht. Und gelegentlich schwappt diese Atmosphäre in die hinteren Reihen über – dann stimmt das Publikum an den Stehtischen in den Refrain ein, bevor es sich wieder der geselligen Runde widmet. „Ich sehe schon die Ersten tanzen“, ruft die Sängerin und stimmt die nächste Melodie an.