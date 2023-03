Nahverkehr in Wermelskirchen P+R-Platz am Busbahnhof verzögert sich

Während die Mobilstationen in Dabringhausen und am Busbahnhof Wermelskirchen fertiggestellt sind, verzögert sich an letztgenanntem Standort die Einrichtung eines Park-and-Ride (P+R)-Platzes. Das teilte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr mit. Demnach will die Stadtverwaltung neue Förderungen generieren, um „der Stadt Kosten zu sparen“, wie Drescher erläuterte.