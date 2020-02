Osterferienangebot in Wermelskirchen : Kreative und gemeinschaftliche Ferien in der Katt

Sie sorgt dafür, dass es in den Osterferien in der Kattfabrik wieder bunt wird: Linda Bersch, Leiterin der Jugendkunstschule. Foto: Deborah Hohmann

Wermelskirchen In den Osterferien können sich Kinder und Jugendliche in den Werkstätten der Jugendkunstschule ausprobieren. Vier Workshops stehen zur Auswahl.

In den Osterferien bietet die Kattfabrik Kindern und Jugendlichen aus Wermelskirchen viel Raum zum Experimentieren. Für vier verschiedene Workshops öffnet die Jugendkunstschule von Dienstag, 14. April bis Freitag, 17. April, ihre Werkstätten: kreatives Nähen, Holzinstallationen, Schrottkunst und Musik. Die Teilnehmer entscheiden sich vor Beginn des Projekts für einen der Workshops. Die finden zwar in unterschiedlichen Werkstätten statt, das gemeinschaftliche Arbeiten steht jedoch im Fokus. „Am Ende sollen nicht viele kleine Einzelkunstwerke, sondern ein großes entstehen“, sagt Linda Bersch, die die Jugendkunstschule seit Oktober 2018 leitet. So würde etwa im Nähworkshop nicht jeder sein „eigenes Täschchen“ herstellen, sondern es werde großflächig und kreativ genäht. Im Holzworkshop wird geschnitzt, aber es werden auch andere Materialien wie Weidenäste und Steine einbezogen. Bei der Schrottkunst werden Dinge, die man normalerweise wegwerfen würde, zu Kunst zusammengeschweißt und -geschmiedet. Im Musik-Workshop können eigene Songs geschrieben und im Tonstudio, das sich im Keller der Kattfabrik befindet, aufgenommen werden. Auch kann hier eine ganz eigene Version des Lieblingssongs kreiert werden.

Die Näh- und Holzworkshops sind für Teilnehmer ab acht Jahren gedacht, die Schrottkunst- und Musikworkshops für Jugendliche ab 14 Jahren. Jeder Workshop besteht aus zehn bis 15 Teilnehmern und einem Leitungsteam im Doppelpack, das sich jeweils aus einem pädagogischen Mitarbeiter der Kattfabrik und einem Künstler zusammensetzt, der bereits in dem jeweiligen Bereich gearbeitet hat.

Die Jugendkunstschule, die von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste (LKD) als solche anerkannt ist, befindet sich mit der Leitung unter Linda Bersch momentan im Neuaufbau. Gemeinsam mit den beiden offenen Kinder- und Jugendbereichen der Kattfabrik bietet sie Kindern und Jugendlichen auch während der Schulzeit wöchentlich ein Programm aus unterschiedlichen Kursen an. Das Kunstprojekt in den Osterferien findet zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder statt – in neuer Form. „Den Ideen und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, so Bersch. „Das Experimentieren und der Spaß stehen im Vordergrund. Und vor allem: eine schöne Ferienzeit zu haben.“