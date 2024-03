Vereinsleben in Wermelskirchen Ostercamp von TuRa Pohlhausen steigert die Lust am Fußball

Und der Plan geht auf: Die erfahrenen Fußballer kicken gut gelaunt mit den Bambinis und liefern sich im nächsten Moment einen erbitterten Zweikampf auf dem Feld. In den vergangenen Tagen seien die Kinder als Gemeinschaft zusammengewachsen. Das bestätigen auch die jungen Fußballer: Jannis und Hannes spielen beide in Bergisch Born und inzwischen auch in der Kreisleistungsklasse. Sie bringen also nicht nur eine ordentliche Portion Erfahrung auf dem Fußballplatz mit, sondern auch viel Talent. „Ich habe nach einer guten Beschäftigung in den Ferien gesucht“, erzählt Janis.