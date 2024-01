Im Jägerhof in Wermelskirchen Ortsbauern werben auf der Winterversammlung um Unterstützung

Mitten in der bundesweiten Protestwoche der Landwirte hatte die Ortsbauernschaft zur Winterversammlung in den Jägerhof eingeladen. Die Stimmung brodelte, im Versammlungsraum herrschte Hochbetrieb. Viele Themen kamen auf den Tisch. Jedes Jahr kommen traditionell zur Versammlung auch politische Vertreter – in diesem Jahr allerdings war die politische Präsenz besonders groß. Fast jede Fraktion des Stadtrats war vertreten.