Freie Ausbildungsplätze in Wermelskirchen : Zyklus eines Produkts verstehen lernen

Bei der Firma Ortlinghaus dürfen sich Azubis trauen, auch mal selber Verbesserungsvorschläge zu machen. Eigeninitiative ist wichtig. Foto: Ortlinghaus-Werke

Serie Wermelskirchen Die Firma Ortlinghaus möchte wieder mehr junge Menschen für handwerkliche Berufe begeistern. Aktuell sucht sie noch drei Auszubildende. Was in dem Betrieb gelehrt wird und welche Voraussetzungen man mitbringen sollte.

Wer sich mit Bremsen mit hydraulischem Antrieb oder mit Stahl-Lamellen auskennt, die beispielsweise in der Umformtechnik, Marinetechnik oder der Landtechnik eingesetzt werden, dem wird Ortlinghaus ein Begriff sein. Das Unternehmen, das unter anderem einen Standort in Wermelskirchen hat, bildet auch seit mehr als 60 Jahren seinen Nachwuchs selbst aus. Aktuell werden noch drei Auszubildende für August in den Bereichen Lagerlogistik, Zerspanungsmechanik und Industriemechanik gesucht. „Wir hatten lange nicht so das Problem mit dem Fachkräftemangel, weil wir eine sehr geringe Personalfluktuation haben. Aber Auszubildende zu finden, gerade in den gewerblichen Berufen, ist sehr schwierig“, meint Sira Pilz, die sich bei Ortlinghaus um die Ausbildungskoordination kümmert.

„Vor ein paar Wochen hatten wir jemanden hier, der zusammen mit seinen Eltern kam, die haben ihm dann gesagt, er solle die Ausbildung nicht machen, sondern weiter zur Schule gehen“, erzählt die 28-Jährige. Ähnliche Geschichten wie diese erlebe das Unternehmen gerade oft. Dabei hat Ortlinghaus den Auszubildenden viel zu bieten: „Der beste Anreiz ist eine gute Übernahmechance und die Weiterbildungsmöglichkeit“, sagt Pilz. „Wir bilden für unseren eigenen Bedarf aus, daher wird eigentlich fast jeder Auszubildende übernommen.“

Jean Roder bei seiner Arbeit: Ein Ausbildungsberuf bei Ortlinghaus ist der des Lagerlogistikers. Foto: Ortlinghaus-Werke

Info Ortlinghaus sucht noch drei Auszubildende Beginn Ausbildungsbeginn ist der 1. August, bis dahin soll noch ein Azubi für Zerspanungsmechanik eingestellt werden. Gesucht werden noch ein Lagerlogistiker und ein Industriemechaniker. Kontakt Bewerben können sich Interessierte über das Managementsystem www.ortlinghaus.com. Wer vorab Infos haben möchte, schickt Fragen per Mail an ausbildung@ortlinghaus.com

Ausgebildet wird in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI). Dort werden die angehenden Zerspanungsmechaniker für das erste halbe Jahr ihrer Ausbildung hingeschickt, die angehenden Industriemechaniker sogar für ein Jahr, in dem sie Lehrgänge besuchen.

„Den Beruf des Industriemechanikers kennen viele sicherlich noch unter dem Namen Schlosser“, meint Pilz. Dieser kümmert sich später beispielweise darum, „Maschinen wieder in Stand zu setzen. Der Beruf ist bei uns sehr umfangreich“, erklärt Achim Wetzel, Ausbildungsleiter für gewerbliche Auszubildende. Damit die angehenden Industriemechaniker in ihrer Ausbildung möglichst viel mitnehmen, besuchen sie mal Hydraulik-Lehrgänge oder gehen in die Instandhaltung und begleiten den Schlosser bei seiner Arbeit, um auch mal einen Wasserrohrbruch zu reparieren. „Die Auszubildenden sind quasi immer in Bewegung im ganzen Betrieb“, fasst Wetzel die dreieinhalbjährige Ausbildung zusammen.

Auch zum Zerspanungsmechaniker bildet die Firma Ortlinghaus aus. Noch gibt es freie Plätze. Foto: Ortlinghaus-Werke

Daher wird auch einiges von ihnen erwartet: „Die müssen schon ein bisschen clever sein und Eigeninitiative mitbringen. Wenn die Auszubildenden eine Aufgabe bekommen, müssen sie beispielsweise schon selbst überlegen, wie sie diese bewältigen“, sagt Wetzel. Um die Qualifikationen der Bewerber vorher abzufragen, besteht der Bewerbungsprozess unter anderem auch aus einem Test, in dem beispielsweise Fragen aus der Mathematik gestellt werden. „Daher sollte man in den MINT-Fächern nicht unbedingt Noten im Vierer- oder Fünferbereich haben, um diesen bestehen zu können“, meint Pilz. Außerdem seien unentschuldigte Fehlstunden auf dem Zeugnis auch schlecht bei der Bewerbung. „Das ist ein K.O.-Kriterium für ein Unternehmen.“

Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik läuft ein wenig anders ab, sie ist nur drei Jahre lang und beinhaltet auch kaufmännische Themenfelder. Die Auszubildenden lernen den Zyklus eines Produkts kennen, dazu blicken sie in den Wareneingang, gehen ins Fertiglager und in den Versand. Für diese Ausbildung sind auch EDV-Kenntnisse nötig. „Die Teile, die der Zerspanungsmechaniker gefertigt hat, kommen ins Lager und werden dann ein- oder wieder ausgelagert“, beschreibt Wetzel den Aufgabenbereich des Lagerlogistikers. Besonders der Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik sei schwer zu besetzen.

Der Auszubildende zum Zerspanungsmechaniker wird nach dem BZI, in dem er „Feilen, Sägen und Weiteres“ lernt, in den Betrieb eingeführt, wie Wetzel erklärt. Dort werden die Auszubildenden zunächst an kleineren Maschinen ausgebildet und lernen, wie man diese rüstet. „Der Zerspanungsmechaniker kriegt eine Zeichnung, und danach muss er die Drehteile (Schrauben oder Achsen), fertigen, kontrollieren, nachmessen und dann für gut befinden“, erklärt Wetzel.

Das, was alle Ausbildungen gemeinsam haben, ist das gute Gehalt: Im ersten Jahr bekommt der Auszubildende etwa 1000 Euro brutto, nach der Ausbildung sind es dann schon rund 3000 Euro brutto bei einer 35-Stunden-Woche, erklärt Pilz. Außerdem bietet das Unternehmen ein internes Programm an, den „Talentpool“, bei dem es darum geht, „dass sich interessierte Mitarbeiter in Projekten beweisen können, um für zukünftige Führungspositionen zu zeigen, was in ihnen steckt.“ Zum Programm bei Ortlinghaus gehört ebenso, dem Auszubildenden zu Beginn seiner Zeit einen Paten zur Seite zu stellen, „den man auch in den beiden Einführungstagen kennenlernt, an denen man beispielsweise eine Rallye durch das Unternehmen macht“, sagt Pilz. Dieser Pate steht einem dann für alle Fragen und Sorgen zur Seite.