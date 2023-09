Wirtschaft in Wermelskirchen „Ortlinghaus“ feiert sein 125-jähriges Bestehen

Wenn die Wermelskirchener aus dem Norden über die Autobahn 1 in die Heimat zurückkehren, dann signalisieren ihnen die großen roten Buchstaben, dass sie es bald geschafft haben. Der Schriftzug der Firma „Ortlinghaus“ auf dem Firmendach in Kenkhausen überragt die Bäume, ist so weithin sichtbar und daher vielen Wermelskirchenern so seit Jahrzehnten vertraut. Pünktlich zum 125-jährigen Bestehen des Unternehmens erinnert auch Familie Ortlinghaus an die Verwurzlung in Wermelskirchen – und gleichzeitig an die inzwischen weltweite Wirkung des Unternehmens.