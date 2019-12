Fundraising-Team hilft bei Finanzierung der Sanierung : Orgel in der Stadtkirche schweigt weiterhin

Orgel in der Stadtkirche schweigt weiterhin

Wermelskirchen Die Gemeinde wartet auf neue Pläne für Erweiterung und Sanierung des Instruments.

Auch dieses Jahr am Heiligen Abend wird die Orgel in der Stadtkirche schweigen – stattdessen bringen die Chöre der Gemeinde das Fest zum Klingen. Die Sanierung und Erweiterung des Instruments verzögert sich weiter. Ein Abschluss der Arbeiten ist aktuell nicht absehbar, heißt es aus dem Presbyterium.

Im Oktober 2017 wurde die Orgel aus brandschutztechnischen Gründen von einem auf den anderen Tag still gelegt. Drei Monate später begann der Ausbau der Orgelpfeifen aus dem Gehäuse, um Messungen durchzuführen. Die Orgelpfeifen lagern seitdem auf der Empore. Damals ging Kantor Andreas Pumpa davon aus, dass das sanierte und erweiterte Instrument Weihnachten 2018 wieder erklingen würde. „Dann verzögerte sich nach einem Blitzeinschlag ein Projekt des Orgelbauers in Moers und die Arbeiten an unserer Orgel mussten verschoben werden“, erzählt Stefanie Schüller vom Fundraising-Team, das sich zur Unterstützung der Finanzierung gegründet hat. Das Presbyterium nutzte die Zeit, um weiter über die Pläne zu beraten und einen Antrag zur Förderung beim Programm für Denkmalschutz beim Bund zu stellen. Die Absage kam im März 2019.