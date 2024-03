Musikschule in Wermelskirchen Effizient, aber unterfinanziert

Wie das Gutachten herausgestellt habe, generiere die Musikschule Wermelskirchen im Vergleich die meisten Einnahmen durch Unterrichtsentgelte und erwirtschafte deutlich höhere Einnahmen pro Unterrichtsstunde, skizzierte Anke Schopphoff. Daraus resultiere das Urteil, dass die Schule effizient arbeite. „Bei öffentlichen Mitteln hinken wir weit hinterher und liegen weit unter dem Landesdurchschnitt. Wir sind die Einzigen, die einen Verlust-Ausgleich brauchen, was uns besonders weh tut“, kommentierte die Vorsitzende des Musikschul-Vereins und gestand ein: „Auf der Ausgabenseite ist unser Anteil für Verwaltungspersonal am höchsten.“ Das habe Gründe, denn: Nur 20 Prozent der NRW-Musikschulen stünden in Vereinsträgerschaft, 80 Prozent seien kommunal. „Wir müssen alles alleine machen. Andere Musikschulen in städtischer Trägerschaft können bestimmte Aufgaben auf die Ämter der Verwaltung verteilen, wodurch sie diese Personalkosten nicht haben“, erläuterte Anke Schopphoff. Generell bestehe der Haushalt der Wermelskirchener Musikschule zu rund 95 Prozent aus Personalkosten.