Gastronomie in Corona-Zeiten : Erste Verfahren gegen Gastronomen laufen

Keine Probleme beim Erheben der Gäste-Daten: Rafail Dimoui gibt im Restaurant „Dimitra“ desinfizierte Kugelschreiber und ein Datenblatt an die Besucher aus. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Eine „signifikante“ Zahl von Restaurant- und Gaststättenbetreibern halte sich nicht an die Corona-Regeln, sagt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. Bußgelder wurden verhängt und auch Schließungen sind denkbar.

Von Theresa Demski

Tische und Stühle stehen zu nah beieinander. Restaurants und Kneipen dokumentieren die Daten ihrer Gäste gar nicht oder lückenhaft. Das Personal trägt keinen Mundschutz oder es gibt keine Desinfektionsmöglichkeiten. „Wir stellen in der heimischen Gastronomie viele Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest“, sagt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann (Foto: Heike Karsten).

Regelmäßig kontrollieren seine Mitarbeiter die Einhaltung der Auflagen – meistens kommen die Hinweise aus der Bevölkerung. Es würden so viele Anrufe beim Ordnungsamt eingehen mit Hinweisen auf Verstöße in Restaurants und Kneipen, dass das Team alle Hände voll zu tun habe, diesen auch nachzugehen. „Menschen machen sich Sorgen oder fühlen sich in Restaurants und Kneipen unwohl, dann melden sie sich bei uns“, sagt Feldmann. Meistens würden sich die Hinweise dann auch schnell als wahr erweisen.

Info Auch Einzelhandel wird kontrolliert Regeln In der Anlage zur Corona-Schutzverordnung benennt das Land NRW 17 Regeln für Gastronomen, um auch in Pandemiezeiten das Restaurant oder Café öffnen zu können – Abstände, Desinfektionsmöglichkeiten und das Verhalten der Mitarbeiter werden darin definiert. Einzelhandel Die Regeln für den Einzelhandel kontrolliert das Ordnungsamt ebenfalls regelmäßig – inzwischen in zivil. Kunden werden auf die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert, die Händler auf ihre Pflicht, das geltende Recht bei den Kunden auch einzufordern.

„Wir haben inzwischen mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, sagt Feldmann. Bußgelder seien verhängt worden. Wer bei einer Kontrolle negativ auffällt, bezahlt 2000 Euro. Wiederholungstäter müssen mit deutlich höheren Strafen rechnen. „Wir schrecken dann auch vor Schließungen nicht zurück“, deutet der Ordnungsamtsleiter an. Wenn Gastronomen es zum Beispiel nicht in den Griff bekommen würden, Besucherströme zu kontrollieren, werde das Ordnungsamt durchgreifen. Wie viele Gastronomen sich in Wermelskirchen nicht an die Regeln halten? Über Zahlen wolle er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sprechen, erklärt Feldmann. Aber es sei eine „signifikante Zahl“ von Gastgebern, die sich nicht an die Spielregeln halte.

Inzwischen reagiert das Ordnungsamt auch nicht mehr kulant. „Am Anfang sind wir in unserer Uniform in die Restaurants, Cafés und Gaststätten gegangen, haben Fragen beantwortet und auf Fehler hingewiesen“, erinnert Feldmann. Es sei um Aufklärungsarbeit gegangen, auch weil sich anfangs die Regeln so schnell verändert hätten. „Aber inzwischen gilt die Corona-Schutzverordnung seit Anfang Juli: Da kann keiner mehr sagen, er habe es nicht besser gewusst“, befindet Feldmann. Inzwischen sind die Mitarbeiter des Ordnungsamts in zivil unterwegs. Er hoffe, dass sich die Bußgelder und Verfahren rumsprechen würden und einen erzieherischen Effekt hätten, sagt Feldmann. Man habe viel Verständnis für die Gastronomen in den schwierigen Zeiten. „Aber alle müssen sich dabei an die Spielregeln halten“, betont der Ordnungsamtsleiter. Schließlich gehe es um den Schutz der Gäste und der Mitarbeiter – und nicht darum, mit Bußgeldern die Haushaltskasse zu füllen.

Unterdessen haben sich viele Gastronomen in Wermelskirchen aber auch an die Auflagen gewöhnt – wie etwa an die Dokumentation der Gästedaten. „Wir gehen da sehr gewissenhaft vor“, sagt Dirk Götz, Chef in der „Centrale“. In geschlossenen Ordnern würden die Listen auf den Tischen liegen, nachdem sich die Gäste eingetragen haben, nehme die Bedienung die Ordner mit. „Wir wollen die Daten unserer Gäste auf jeden Fall schützen“, sagt er. Deswegen kämen für ihn zum Beispiel Listen nicht in Frage, auf denen sich gleich mehrere Gäste verschiedener Tische eintragen sollen. Die Kunden wissen es zu schätzen: Probleme, weil Gäste ihre Daten nicht hinterlassen wollen, gebe es kaum.

Das bestätigt auch Carmen Prete vom Restaurant „Pepe Nero“. „Die Bedienung bringt das Formular zum Tisch und nimmt es wieder mit“, erklärt sie, „und die Gäste wissen längst Bescheid“. Die sind inzwischen auch zurückgekommen. Das habe etwas Zeit gebraucht, aber nun seien vor allem die Plätze auf der Terrasse wieder gut besetzt.

Das gilt auch für das griechische Restaurant „Dimitra“. Während es im Restaurant noch etwas ruhiger ist, freuen sich die Besucher über die Plätze unter freiem Himmel. „Und wir haben auch keine Probleme beim Erheben der Daten“, sagt Rafail Dimou und verteilt desinfizierte Stifte und vorbereitete Formulare an die Gäste. Die füllen den Zettel in den meisten Fällen ohne großes Murren aus.

„Bei uns fragen die Gäste manchmal sogar schon nach den Datenbögen“, erzählt Christian Bauer vom Landcafé Bauer. Inzwischen hätten sich die Regeln gut eingespielt. Die Bestellung im Café muss vorübergehend an der Theke aufgegeben werden. „Wir haben beim Service etwas zurückrudern müssen, um das Café überhaupt öffnen zu können und keine Verluste zu schreiben“, erklärt Bauer.