Kontrollen zu Corona-Zeiten in Wermelskirchen : Ordnungsamt weiter im Einsatz

Wermelskirchen Über 1000 Stunden waren die Mitarbeiter des städtischen Fachamtes unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung vor Ort zu überprüfen. Neben dem Außendienst rufen viele Bürger an und haben Fragen zu den geltenden Maßnahmen.

In der Corona-Pandemie ist vorerst kein Ende abzusehen. Mittlerweile ist die Maskenpflicht den meisten Menschen in Fleisch und Blut übergegangen, bei der Einhaltung der Abstandsregelungen hingegen hakt es zuweilen noch. Mit der Überprüfung der Maßnahmen ist von Beginn an das Ordnungsamt beauftragt worden. Es war nach Einschätzung von Leiter Arne Feldmann allein in Sachen Corona über tausend Stunden im Einsatz und zieht nach über einem halben Jahr Corona eine hauptsächlich positive Bilanz über das Verhalten der Bürger in Wermelskirchen. Die ortsansässigen Gastronomen hingegen müsse es dagegen das ein oder andere Mal wegen Nichteinhaltung von Hygienebestimmungen ermahnen.