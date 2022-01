Opladen/Wermelskirchen : CDU gegen Studie zur Balkantrasse

Die Leverkusener „Balkantrasse“ ist inzwischen bei Radlern, Fußgängern und Skatern sehr beliebt. Foto: US (Archiv) Foto: Schütz/Ulrich Schütz

Opladen/Wermelskirchen In Rhein-Berg soll auf Antrag von CDU und Grünen ermittelt werden, ob eine Reaktivierung der Bahnlinie möglich ist. Das sorgt für Polit-Kontroverse in Leverkusen, die Parteikollegen sind dagegen.

(bu) Eine vom rheinisch-bergischen Kreistag beauftragte Machbarkeitsstudie, die Möglichkeiten einer Reaktivierung der Bahnstrecke an der Balkantrasse ausloten soll, stößt in Opladen und Bergisch Neukirchen auf entschiedenen Widerstand der CDU.

Die Balkantrasse von Opladen nach Remscheid-Lennep habe sich in den vergangenen Jahren zu einem stark genutzten Fuß-, Skate- und Radweg entwickelt, heißt es in einer Presseerklärung der CDU. Nach Jahren des Dornröschenschlafs der ehemaligen Bahnlinie, die wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt wurde, wurde sie für die Menschen wiederentdeckt. „Jetzt ist es möglich, abseits der Straßen ins Bergische Land zu radeln oder entspannt nach Opladen zu rollen. Die Gastronomie hat sich auch am Wegesrand eingefunden, für Pausen bestens geeignet“, heißt es weiter.