Musikalischer Frühschoppen in Dabringhausen „Wir blasen die Wolken einfach weg“

Die Besucher trugen Gummistiefel. Die Kinder Regenjacken. Und das Blasorchester Dabringhausen hatte mit viel Einsatz Zelte und Sonnenschirme, Pavillons und Regenbühne aufgebaut. Gemeinsam trotzten sie am Sonntagmorgen dem Wetter und sorgten für einen musikalischen Frühschoppen im Dorfpark – in diesem Jahr zum ersten Mal am Vormittag, um dem Deutschland-Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft am Vorabend nicht in die Quere zu kommen.