25 Jahre Open Air in Pohlhausen : „Beim ersten Mal war hier noch FKK“

Jokebox war über viele Jahre ein Publikumsmagnet beim Open-Air-Konzert am Vereinsheim Pohlhausen-. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Wermelskirchen Seit 1995 lockt das Open Air Fans von Rock und Pop nach Pohlhausen. Die Zukunft ist zwar unklar – am 12. Juli wird aber in jedem Fall gefeiert.

„Beim ersten Mal war hier noch FKK“, erinnert sich Dirk Hohlmann, Geschäftsführer von Tura Pohlhausen. Wer sich jetzt ein Open-Air-Konzert mit nacktem Publikum vorstellt, denkt falsch. FKK steht in dem Fall für die Cover-Band Feten-Kult-Kapelle. Die rockten das erste Pohlhausener Open Air im Jahr 1995. Seitdem hat das Konzert 24 Mal stattgefunden – am 12. Juli steht das Jubiläum an. „Ohne viel Schnickschnack, aber mit guter Show und bester Stimmung“, verspricht Hohlmann.

Der 70-Jährige war schon bei der ersten Auflage dabei und gehört heute zum Orga-Team. 1996 fand das Open Air noch als ein Programmpunkt der Pohlhausener Kirmes statt. „Damals stand die Bühne unterhalb des Vereinsheims neben den Tennisplätzen“, sagt Hohlmann. Das Konzert war also deutlich kleiner als heute. Was die Premiere mit einigen Konzerten in den Folgejahren gemein hatte, war das Wetter. „Das erste Open Air war total verregnet“, weiß Hohlmann noch. Weil die Idee aber dennoch gut ankam, wollte man es im nächsten Jahr noch einmal bei besserm Wetter versuchen. Und das gelang. „Dann war noch mehrere Male FKK beim Open Air“, sagt Hohlmann und schmunzelt.

Info Jeder 25. Besucher bekommt ein Geschenk Termin Das 25. Pohlhausener Open Air findet am Freitag, 12. Juli, zwischen dem Vereinsheim „Treff am Silberberg“ und dem Fußballplatz statt. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht das Konzert um 20 Uhr. Programm Die Remscheider Cover-Band Framework tritt auf. Dazu gibt es Getränke und Gegrilltes. Jeder 25. Besucher erhält „ein kleines Präsent“. Tickets kosten im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse zwölf Euro. Vorab gibt es Karten bei Lebensmittel vom Stein, Lotto-Toto Duran, im Alten Brauhaus und bei den Vorstandsmitgliedern von Tura Pohlhausen.

Die Bands wechselten mit der Zeit. Auftritte hatten unter anderem HanderCover aus Leverkusen oder die Bands Pubkopp und Kreisberg. Am häufigsten spielten die bekannten Gruppen Flieger und Jokebox. Letztere feierte beim Open Air 2018 mit einem großen Konzert den Abschied von der Musik-Bühne. „Da war es hier unten natürlich ziemlich voll“, sagt Hohlmann. Bis zu 400 Besucher zählte das Open Air in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten bei gutem Wetter. Deswegen zog das Konzert nach den ersten Erfolgen nach oben auf die Straße zwischen Vereinsheim und Fußballplatz um.

Hohlmann erinnert sich gerne an die Anfangszeit zurück. „Da waren wir mit dem Open Air noch so etwas wie Pioniere“, sagt der Tura-Geschäftsführer. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm das Jokebox-Konzert im Jahr 2000. Da war das Wetter mal wieder schlecht, und ein Gewitter zog auf. „Wir sind pitschnass geworden. Es blitzte und donnerte. Und plötzlich funktionierte eine Box nicht mehr“, sagt Hohlmann. Davon ließen sich Pohlhauser aber nicht die Laune verderben. „Wir sind rein ins Vereinsheim und haben einfach da weiter gefeiert“, erzählt Hohlmann und lacht.

Dirk Hohlmann, Geschäftsführer von Tura Pohlhausen, ist einer der Macher der Open Air-Konzerte. Foto: Kronner. Foto: Tim Kronner

Doch schon ein paar Jahre später ging es mit dem Open Air bergab. 2006 wurde die Kirmes eingestellt, das Open Air musste als eigenständiges Event überleben. Und das wurde immer schwieriger. „Die Konkurrenz ist seit einigen Jahren einfach größer als früher“, sagt Hohlmann. Auch an anderen Stellen gibt es inzwischen Draußen-Konzerte – teilweise kostenlos. „Ganz ehrlich: Zeitweise stand das Open Air vor dem Aus“, sagt Hohlmann. Denn besonders bei schlechtem Wetter sei die Veranstaltung manchmal fast ein Verlustgeschäft gewesen – obwohl das Konzert inzwischen komplett mit Zelten überdacht ist.

Wie lange es das Open Air noch geben wird, darauf will Hohlmann sich nicht festelegen. „Wir gucken von Jahr zu Jahr“, sagt er. Nach dem Erfolg mit Jokebox in 2018 stand allerdings schnell fest, dass auch 2019 wieder am Silberberg gerockt wird. Auf der Bühne steht dieses Mal die Remscheider Band Framework. Die spielt als Cover-Band angesagte Rock- und Popsongs von den 70ern bis heute sowie aktuelle Chartsongs. „Die Leute wollen eben was hören, bei dem man gut mitsingen kann“, sagt Hohlmann. Zum Stamm-Publikum beim Open Air gehören längst nicht nur Pohlhauser. Auch aus der Stadt kommen immer wieder bekannte und neue Gesichter zum Konzert in den Ortsteil.