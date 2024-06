Open-Air-Party in Wermelskirchen TuRa Pohlhausen feiert unter freiem Himmel

Eintrittskarten für das „Pohlhausen Open-Air“ gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei Lebensmittel vom Stein in Oberpohlhausen, bei Lotto Toto Duran am Busbahnhof, in der Cafeteria im Krankenhaus und bei den Spielern und im Vorstand von TuRa Pohlhausen. Auch in Remscheid gibt es Vorverkaufsstellen – bei „Coffee manikin“ auf der Alleestraße und bei Lotto im Kaufland. „Wir hoffen, dass viele Menschen schon im Vorverkauf Tickets kaufen“, sagt Hohlmann. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten zwölf Euro.