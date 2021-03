Online-Koch-Show mit Wermelskirchener Firmen : „Dell’s Kitchen“ lockt 80 Teilnehmer

Wermelskirchen Die Premiere der Online-Koch-Show sorgte für zweieinhalb Stunden Kurzweil.

80 Teilnehmer aus 40 Haushalten: Angesichts dieser Resonanz werteten die Organisatoren die Premiere der Wermelskirchener Online-Koch-Show „Dell’s Kitchen“ als Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden. Kurz vor dem Veranstaltungstermin kommt natürlich immer noch mal kurz Hektik auf“, sagte Mario Schwarz, der „Dell’s Kitchen“ initiierte, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir werden in den kommenden Tagen eine Bilanz ziehen und bestimmt an der einen oder anderen Schraube drehen, damit das nächste Event noch besser funktioniert.“ Auch wenn noch keiner konkreter Termin vereinbart sei, wäre klar, dass es eine Nachfolge-Veranstaltung von „Dell’s Kitchen“ geben werde.

Gemeinsam mit seinem Bruder und Koch, Stefan Schwarz, hatte Mario Schwarz für die Online-Show unter dem Motto „Cook and taste“ mehrere Wermelskirchener Betriebe in ein Boot geholt: Krämerladen, Kräuterküche, Früchte Krings und Dellmann’s Bräu steuerten die Produkte bei, die kurz vor der Ausstrahlung via Internet an die Teilnehmer geliefert wurden. Damit kochte Stefan Schwarz das von ihm erdachte Rezept: Gelbe Bete-Pastinake-Hirse-Patties mit Tasmanischem Bergpfeffer-Kräuterseitlingen an Feldsalat und Birne-Blutorangen-Jaipur-Curry-Confit. Die Teilnehmer von „Dell’s Kitchen“ kochten zuhause emsig – brauchten „ein Auge“ in der heimischen Küche, das andere auf dem Monitor von Tablet oder PC.