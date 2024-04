Kultur in Wermelskirchen Österliche Jazz-Matinee im Haus Eifgen

Es ist mittlerweile eine sehr schöne Tradition, die von Jahr zu Jahr mehr Besucher ins Haus Eifgen lockt. Am Ostermontagmorgen ist mit an die 100 verkauften Karten die Jazz-Matinee mit Les Searle and Friends praktisch ausverkauft. Die Wermelskirchener Jazz-Freunde haben vor dem Emaus-Spaziergang am Nachmittag im Haus Eifgen Halt gemacht, um Les Searle am Klavier, Heiner Wilberny an Saxophon, Querflöte und Klarinette, Paul-G. Ulrich am Kontrabass und Marcel Wasserfuhr am Schlagzeug zuzuhören.