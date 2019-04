Junger Chor MiCaDo : Ökumenischer Kreuzweg für Jedermann

Wermelskirchen Zu einen besonderen Kreuzweg lud der junge Chor MiCaDo unter Leitung von Daniela Bornefeld in die katholische Kirche St. Apollinaris in Grunewald ein. Unter dem Motto „Ans Licht“ gestalteten die Jugendlichen eine ökumenische Kreuzwegandacht.

In wenigen Tagen ist Ostern – die Zeit, in der die Christen der Welt die Auferstehung Jesus Christus feiern und seinem Leidensweg gedenken. In dieser vorösterlichen Zeit steht vor allem der Kreuzweg im Mittelpunkt und wird von vielen Gruppen und Gemeinden thematisiert. Zu einen besonderen Kreuzweg lud jetzt der junge Chor MiCaDo unter Leitung von Daniela Bornefeld in die katholische Kirche St. Apollinaris in Grunewald ein. Unter dem Motto „Ans Licht“ gestalteten die Jugendlichen eine ökumenische Kreuzwegandacht für alle, egal ob Jung oder Alt.

„Christus ist das Licht der Welt, er führt uns in sein Licht. Daran denken wir zu seiner Auferstehung“, sagte Patrick Kiesecker zu Beginn der Andacht. Er ist emeritierter Pfarrer der evangelischen Gemeinde und ein Mittglied des katholischen Jugendchors. „Wir vereinen so zusagen die Ökumene in unserer Gruppe. Ökumene und das Miteinander aller ist uns sehr wichtig“, sagte Bornefeld. Im Zentrum des Abends stand jedoch nicht der Kreuzweg, wie man ihn kennt und oft hört, sondern eine sehr persönliche Gestaltung rund um die Bilder von Ben Willikens: 13 Stationen des Kreuzwegs – 13 minimalistische schwarz-weiß Fotos, die neben den Stationen des Kreuzwegs, die „inneren Räume der Dunkelheit in uns“ zeigen. Diesen Zusammenhang stellten auch die Jugendlichen dar. Jesus ist den Kreuzweg gegangen, doch wir alle haben Lebenswege, auf denen wir schon einmal ein Kreuz tragen mussten, dunkle Zeiten erlebt haben, oder nicht mehr weiterwussten und auf ein Licht gewartet haben, das uns den Weg weist. Dieser Zusammenhang schaffte eine sehr persönliche Atmosphäre, da jeder der Teilnehmer der Andacht in gewisser Weise seinen eigenen Kreuzweg erlebte. Dazu lasen die jungen Leute aus unterschiedlichen Richtungen, zu jeder Bild-Station Impulstexte, kurze Sätze, Fragen und auch Stellen aus der biblischen Erzählung vor. Zwischen den Stationen und Texten wurde gemeinsam gebetet und gesungen. In einer Aktionsrunde hatten alle die Möglichkeit, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, auszuprobieren, zu basteln und Licht auf verschiedene Arten zu sehen. Im Laufe des Abends wurden gemeinsam fünf Kerzen entzündet, was nicht nur als Symbol, sondern auch als Aufforderung gedacht war: „Nehmt das Licht und tragt es in die Welt“.