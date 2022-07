Wirtschaftsleben in Wermelskirchen : Ein Nachfolger mit Seltenheitswert

Tobias Jurek ist am 1. Juli ins Vermessungsbüro von Reinhard Fiebig eingestiegen – und sichert damit die Nachfolge. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen / Rhein-Berg Tobias Jurek ist einer von zwei Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren seines Jahrgangs in ganz Nordrhein-Westfalen. Und er sichert die Nachfolge von Reinhard Fiebig.

Von Theresa Demski

Als Tobias Jurek damals zum ersten Mal im Büro an der Neuenhöhe aufschlug, ahnte Reinhard Fiebig schon um das Juwel, das da vor ihm stand. In all den Jahren hatte kaum mal ein Referendar für den höheren technischen Verwaltungsdienst des ­Landes Nordrhein-Westfalen bei ihm angeklopft, mit dem Wunsch, die ­Vermessungstechnik im Alltag kennenzulernen. Ganz im Gegenteil.

Reinhard Fiebig hatte beobachtet, wie um ihn herum immer mehr Büros für Vermessungstechnik schließen mussten, weil es keinen Nachfolger gab. Nur eins von fünf Büros wird fündig. Und weil er damals selber auf die 65 zuging, hatte auch er sich schon Gedanken um die Zukunft seines Büros gemacht. „Ich dachte: Ich mache so lange weiter, bis unsere langjährigen Mitarbeiter in den Ruhestand gehen“, sagt Fiebig heute. Schließlich gibt es für den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur keine Altersgrenze bei der Ausübung seines Berufes.

Info Selbstständig und beliehene Beamte Beruf Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur (ÖbVI) erfüllt als beliehener Freiberufler hoheitliche Aufgaben für den Staat – und ist damit funktional einer Behörde gleichgestellt. Das heißt: Der Staat beleiht sie mit einem bestimmten Recht. Sie führen hoheitliche Vermessungen im Kataster durch und dürfen Beurkundungen vornehmen. Regional In Wermelskirchen gibt es nur einen ÖbVI – mit Tobias Jurek nun einen zweiten im gleichen Büro. Auch in Solingen, Remscheid und Wipperfürth sind entsprechende Fachleute im Einsatz. In vielen benachbarten Kommunen gibt es keine Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure.

„Aber im Hinterkopf hatte ich immer den Gedanken, dass ich mich um einen Nachfolger bemühen sollte“, sagt Fiebig. Die sind allerdings Mangelwage: Neun Referendare traten mit Tobias Jurek nach dem Studium in Nordrhein-Westfalen das entsprechende Referendariat an. Acht entschieden sich für die Karriere in der öffentlichen Verwaltung – nur zwei schlugen den Weg zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ein. Dazu gehört die Station im Büro für Vermessungstechnik während des Referendariats. Und weil Tobias Jurek mit seiner Familie in Burscheid lebt und längst von Reinhard Fiebig und seinem Büro an der Neuenhöhe gehört hatte, bewarb er sich um ein vierwöchiges Praktikum.

Am Ende der vier Wochen bat Reinhard Fiebig den damals 28-Jährigen zum Gespräch – und bat ihm sein Büro an. Tobias Jurek sagte zu. „Das passte einfach vom ersten Moment an“, sagen beide unisono. Für Reinhard Fiebig hatte sich ganz unerwartet eine Perspektive für sein Büro und die Mitarbeiter aufgetan. Und auch dem jungen Familienvater aus Burscheid gefiel die Idee, eine Zeit lang mit dem erfahrenen Kollegen zusammenzuarbeiten und das Büro später zu übernehmen. Inzwischen hat Jurek auch das zweite Staatsexamen bestanden, sein praktisches Jahr bei Reinhard Fiebig absolviert und die entsprechende Zulassung zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erhalten.

Dass diese Erfolgsgeschichte auch ein großer Gewinn für die Menschen in Wermelskirchen ist, offenbart sich schnell bei einem Blick in den Arbeitsalltag des Büros. Kommunen, Baufirmen und Privatleute: Wenn es um ein Bauvorhaben geht, ist am Anfang des Projekts der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur gefragt. Davon gibt es im ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis gerade mal vier. „Und umso weniger es von uns gibt, desto länger verzögert sich ein Bauprojekt“, erklärt Tobias Jurek.

Auch Familien, die etwa nach Erbfällen Grundstücke teilen oder Nachbarn, die um ihre Grundstücksgrenzen wissen wollen, müssen zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. „Wir übernehmen hoheitliche Aufgaben“, erklärt Reinhard Fiebig. Das bedeutet: Nur hier gibt es das wichtige Siegel. Dafür haben die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure einen Amtseid abgelegt: Nicht die Kunden bestimmen das Ergebnis, sondern die Datenlage, die Zahlen und das Ergebnis der Vermessung. „Das ist eine große Verantwortung“, sagt Tobias Jurek.

Für den heute 30-Jährigen ist es gleichzeitig eine große Faszination. Mathe, Physik und Erdkunde: Das habe ihn schon in der Schule interessiert. Sein Geodäsie-Studium in Bonn habe ihn in diesen Fähigkeiten noch bestärkt – erst der Bachelor, dann der Master. Er entschied sich gegen eine Karriere in der Wissenschaft und für einen Berufsweg in der Praxis: „Wir bringen Zahlen auf die Karte“, erklärt er. Wenn der Außendienst mit den Zahlen und Bildern der Vermessung vom Feld zurückkommt, dann werden daraus im Büro Pläne. „Die Grundlage, um Bauprojekte zu planen“, erklärt Jurek. „Dank GPS sind wir immer genauer geworden.“

Bei Grenzvermessungen nehmen die Fachleute die vorhandenen Zahlen und Karten in den Blick, ermitteln die Grenzen vor Ort und machen sie sichtbar. „Wir sind ein Teil des Eigentumssicherungssystems“, sagt Reinhard Fiebig. Dabei gebe es keine Diskussion, keine Deutungsfreiheiten – sondern Zahlen und Fakten. Das gefällt Tobias Jurek, der längst in seinem Element ist.