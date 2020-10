Jazz in Wermelskirchen : Nur wenig Zuspruch beim Session-Konzert im Eifgen

Jazz in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit der „Jazzgarage“ startete das Haus Eifgen die Reihe von Konzerten im Gebäude. Die Band war gut, leider aber nur vor wenigen Zuhörern. Am Hygienekonzept kann das nicht gelegen haben.

Der Publikumszuspruch bei der ersten Jazz-Session im Haus Eifgen am Donnerstagabend – im Biergarten hatte es auch zu Corona-Zeiten bereits Sessions gegeben – war leider sehr überschaubar. Nur eine Handvoll Interessierter hatte den Weg ins Eifgental gefunden. Was natürlich insbesondere für die Auftaktband „Jazzgarage“, die sich um die aparte und stimmgewaltige Sängerin Anchalita verstärkt hatte, sehr schade war. Und letztlich war es auch nicht ganz nachvollziehbar – denn schließlich waren die Restaurants und Kneipen in der Umgebung mittlerweile wieder gut besucht.