Coronavirus in Wermelskirchen : Nur 26 Kinder in der Notbetreuung der Kitas

Die Kita Bussardweg ist geschlossen worden. Foto: Constantin Meyer

Wermelskirchen Am Dienstag endete die Bedarfsabfrage der Stadtverwaltung.

Seit Mittwoch sind die Kindestagesstätten geschlossen. Die Träger müssen aber Notplätze für einen besonderen Personenkreis zur Verfügung stellen: Eltern, die in sogenannten „systemrelevanten Berufen“ arbeiten wie Pflegekräfte, Ärzte, Polizei und Feuerwehr. Am Dienstag endete die Bedarfsabfrage der Stadtverwaltung, und der zuständige Sozialdezernent Stefan Görnert zeigte sich im Gespräch mit der Redaktion positiv überrascht: „Ich bin sehr angetandavon, wie sich Eltern in Wermelskirchen bemühen, in dieser doch für uns alle schwierigen Zeit selbst eine Kita-Betreuung für ihre Kleinsten zu organisieren.“

Aktuell – und das sind die ihm vorliegenden Zahlen – sind nur 26 Jungen und Mädchen in den Notgruppen aller Kitas untergebracht. „Die Zahl kann sich natürlich täglich, aber auch wöchentlich ändern.“ Die Erzieher in allen Einrichtungen ständen in Bereitschaft, falls sich die Zahlen erhöhen würden.

Zwei Kindertagesstätten sind übrigens geschlossen: die städtischen Kitas Bussardweg und Grunewald. Dort liegen Corona-Fälle in der Elternschaft vor.

In den sechs städtischen Kindertagesstätten sind 14 Kinder aufgenommen worden, in den evangelischen Einrichtungen Dabringhausen, Heisterbusch und Wielstraße je zwei. Wellerbusch meldet fünf, der Waldkindergarten ins Braunsberg ein Kind. In der katholischen Kita St. Michael musste keine Gruppe eingerichtet werden; von Tente, Dhünn und DRK-Wunderwelt liegen ihm keine Zahlen vor, so dass er davon ausgeht, dass auch dort keine Gruppen benötigt wurden. „Wir hatten alle Kitas gebeten, uns den Bedarf zu melden“, so Görnert.