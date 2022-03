Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Nur 17 Impfungen mit Novavax

Eine medizinische Fachkraft zieht eine Spritze mit dem Impfstoff Nuvaxovid auf. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wermelskirchen Insgesamt 50 Novavax-Dosen lagen am ersten Wochenende im Impfzentrum im Bürgerzentrum bereit. Die Anfragen in Arztpraxen nach dem Totimpfstoff sind zurückhaltend.

Insgesamt 50 Novavax-Dosen lagen am ersten Wochenende im Impfzentrum im Bürgerzentrum bereit: 17 wurden verimpft, heißt es auf Nachfrage beim Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 4. und 5. März hatte der Kreis in Wermelskirchen zum ersten Mal auch Impfungen mit dem Totimpfstoff angeboten – kurz zuvor war auch die Priorisierung aufgehoben worden, die Novavax vorerst für jene Menschen vorgesehen hatte, die ab Mitte März der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Das bedeutet nun konkret: Jeder konnte sich während der Öffnungszeiten des Impfzentrums am 4. und 5. März mit Novavax impfen lassen – und hat diese Möglichkeit auch weiterhin.

Insgesamt 1470 Dosen Novavax stehen den Impfzentren in Wermelskirchen und Overath laut Kreis vorerst zur Verfügung. Weitere 970 Dosen stehen in Bergisch Gladbach bereit. „Wir haben so geplant, dass wir das Kontingent sehr zügig hochfahren können“, sagt Pressesprecherin Nina Eckhardt. Die Nachfrage scheint bisher aber zurückhaltend. Insgesamt hatten sich 92 Bürger am 4. und 5. März in Wermelskirchen impfen lassen.

„Wir haben in der Praxis auch kaum Nachfragen nach dem neuen Impfstoff“, sagt Hausarzt Tobias Hopff. Ruft doch mal einer an, verweist das Team ihn an die Impfstelle im Bürgerzentrum. Ohnehin sei es Hausärzten erst ab April möglich, Novavax zu ordern. „Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir mit Novavax impfen werden“, sagt Hopf. Das habe vor allem damit zu tun, dass die Ampullen rund sechs Dosen hergeben. Wenn sich aber nur wenige Patienten für den Totimpfstoff anmelden würden, müssten die restlichen Dosen verfallen. „Und wir werfen die wertvollen Impfstoffe äußerst ungern weg“, sagt Hopff.

Ohnehin würden die Hausärzte ihren Beitrag zum Thema impfen seit geraumer Zeit leisten. Womöglich käme Novavax nochmal bei künftigen Impfungen und Varianten ins Spiel. Aber das sei Zukunftsmusik. „Der Impfstoff funktioniert, genauso wie andere Totimpfstoffe auch“, sagt Hopff. Es sei im Kampf gegen die Pandemie aber nötig gewesen, möglichst schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Und die mRNA-Imfpstoffe würden einen guten Dienst leisten.