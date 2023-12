Fördergeld für Wermelskirchen NRW-Ministerin Scharrenbach bringt Millionen-Bescheid

Mit Blick auf die Pläne für das Hüpp-Tal stellte Bürgermeisterin Marion Lück fest: „Das wird ein Park für alle.“ Schon die Erneuerungen im Dorfpark Dabringhausen hätten gezeigt, dass sich solche Maßnahmen lohnten: „Die Bevölkerung nimmt den Park in Dabringhausen an, dort gibt es im Dorfkern viele Aktivitäten. Das wird im Hüpp-Park mitten in der Innenstadt auch so sein.“