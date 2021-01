Kindergärten in Wermelskirchen : Ein Drittel der Kinder besuchen Kita im Lockdown

Wermelskirchen Bis zum 31. Januar sind die Kindertagesstätten in Wermelskirchen aufgrund der Corona-Schutzverordnung nur eingeschränkt geöffnet. Die Notbetreuung nutzen die Eltern tatsächlich nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.

Der dringende Appell der Bundesregierung, dass Eltern ihre Kinder nach Möglichkeit bis zum 31. Januar nicht in den Kindergarten schicken, sondern selber betreuen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat „einige Eltern auch gestresst“, weiß Jugendamtsleiterin Barbara Frank. „Eltern, die Kind und Beruf unter einen Hut bringen müssen, sind hochbelastet, aber es ist wirklich toll, wie verständnisvoll und rücksichtsvoll die Eltern in Wermelskirchen sind“, lobt sie. Den Notbetrieb in den acht städtischen Kindertagesstätten nutzen derzeit etwa ein Drittel der Eltern. „Und dann wirklich nur, weil es anders nicht möglich ist“, weiß die Amtsleiterin. In den Kitas Am Forstring und Am Ecker sind es jeweils um die 30 Kinder, die hier an verschiedenen Tagen betreut werden. In Grunewald sind es sogar deutlich weniger als die Hälfte der Kinder, die üblicherweise durch die Räume toben. „Die Kindergartenleitungen sind in engem Kontakt mit den Eltern, die sich alle sehr kooperativ zeigen und die ihre Kinder nach Möglichkeit auch nach wenigen Stunden wieder abholen.“ Gerade für Alleinerziehende oder Paare, die beide berufstätig sind, „versuchen wir alles, um gemeinsam Lösungen zu finden, damit die Eltern entlastet werden“, sagt Barbara Frank.